Развернул флаг на "Гудисон-Парк": защитник сборной Украины снялся в промо Евровидение-2023

Уже 13 мая в британском Ливерпуле пройдет финал Евровидения-2023. Песенный конкурс должен был состояться в Украине, если бы не полномасштабная война, которую развернула Россия.

В прошлом году победителями Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Песня "Стефания" стала хитом по всему миру.

Вот так Журналист заявил, что Миколенко может покинуть Эвертон, если "ириски" вылетят из АПЛ

Успевает не только играть в футбол

Поэтому Украина должна была стать хозяйкой Евровидения в 2023 году. Однако проклятые соседи изменили все планы и 24 февраля 2022 развернули полномасштабное вторжение в Украину.

Поэтому песенный конкурс перенесли в британский Ливерпуль, где играет футбольная команда Эвертон, за которую выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

Футболист сборной Украины принял участие в промо-ролике Евровидения-2023. В видео Миколенко развернул большой сине-желтый флаг на втором ярусе домашнего стадиона Эвертона "Гудисон-Парк"

Обратите внимание! Украина, которую будет представлять коллектив TVORCHI, в статусе страны-победительницы сразится за победу сразу в финал Евровидения, которое состоится 13 мая.

Промо-ролик Евровидение-2023

Напомним, что 8 мая Эвертон на выезде неожиданно разбил Брайтон, которым руководит бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, 1:5. Виталий Миколенко не забил, но отыграл все 90 минут.