Журналист заявил, что Миколенко может покинуть Эвертон, если "ириски" вылетят из АПЛ

Эвертон вырвал выездную ничью у Лестера 2:2. Но даже это не изменило критическую ситуацию в турнирной таблице АПЛ для "ирисок".

Команда Шона Дайча идет на предпоследнем 19 месте в таблице АПЛ. "Ириски" набрали всего 29 очков в 34 сыгранных турах. Ниже всего располагается Саутгемптон, имеющий 24 балла.

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Такая ситуация может повлиять на судьбу многих игроков Эвертона, в частности, украинского защитника Виталия Миколенко. Уже в своем втором сезоне за ирисок футболист может вылететь из АПЛ в Чемпионшип.

Цыганик: У него положительная пресса, в основном положительные оценки

Однако известный украинский комментатор Игорь Цыганик уверен даже, если Эвертон покинет АПЛ, то Миколенко продолжит выступать в английском первенстве. Вряд ли Виталий вместе с командой будет пытаться снова повыситься в классе.

То есть журналист намекает, что на Николенко будут претендовать клубы, которые останутся в АПЛ на сезон-2023/2024. Также Цыганик затронул тему возможного вылета Борнмута, куда недавно перебрался другой бывший динамовец Илья Забарный. Но вылет "вишен" не выглядит столь однозначным, ведь клуб идет с 39 очками на 13-й позиции.

"Я, когда Динамо продавало Забарного в Борнмут, говорил с Игорем Суркисом и сказал ему: "Команда же вылетает". А он ответил: "У меня такое впечатление, что у них есть какой-то план, что если вылетят, то Илью продадут", – ответил Цыганик.

Думаю такая же история и у Эвертона с Николаем. "Ириски" будут понимать, что будут заходить новые команды, другие будут искать игроков, а у Николенко хорошая статистика. В последнее время он играет не так часто, как раньше. Но у него положительная пресса, в основном положительные оценки. Поэтому я думаю, если даже Эвертон вылетит, то Миколенко останется в АПЛ,

– добавил журналист.

Выступления Миколенко в Эвертоне: главное