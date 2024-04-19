"Это самая большая цель": украинский биатлонист хочет хотя бы на сезон сбросить с трона Йоханнеса Бё
Источник:Biathlonworld
Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал о своей цели в биатлоне. 21-летний спортсмен хочет выиграть общий зачет Кубка мира.
Виталий Мандзин провел достаточно успешный сезон на юниорском уровне. Биатлонист сборной Украины стал вице-чемпионом мира в возрастной категории U-21 в эстафете, а также бронзовым призером юниорского чемпионата Европы в масстарте.
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Мандзин заявил о посягательстве на Большой хрустальный глобус
21-летний спортсмен рассказал о своей цели в биатлоне. Мандзин хочет хотя бы в одном сезоне выиграть общий зачет Кубка мира.
Думаю, что моя цель, моя самая большая цель в биатлоне – быть на первом месте в общем зачете, по крайней мере на один сезон,
– сказал Мандзин.
Напомним, в последних шести сезонах сразу пять раз Большой хрустальный глобус выигрывал норвежец Йоханнес Бё, который сейчас является королем биатлона.К слову. Мандзин в прошлом сезоне занял 76-е место в итоговом общем зачете Кубка Мира и выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU.