"Это самая большая цель": украинский биатлонист хочет хотя бы на сезон сбросить с трона Йоханнеса Бё

Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал о своей цели в биатлоне. 21-летний спортсмен хочет выиграть общий зачет Кубка мира.

Виталий Мандзин провел достаточно успешный сезон на юниорском уровне. Биатлонист сборной Украины стал вице-чемпионом мира в возрастной категории U-21 в эстафете, а также бронзовым призером юниорского чемпионата Европы в масстарте.

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Мандзин заявил о посягательстве на Большой хрустальный глобус

21-летний спортсмен рассказал о своей цели в биатлоне. Мандзин хочет хотя бы в одном сезоне выиграть общий зачет Кубка мира.

Думаю, что моя цель, моя самая большая цель в биатлоне – быть на первом месте в общем зачете, по крайней мере на один сезон,

– сказал Мандзин.

Напомним, в последних шести сезонах сразу пять раз Большой хрустальный глобус выигрывал норвежец Йоханнес Бё, который сейчас является королем биатлона.

Мандзин в прошлом сезоне занял 76-е место в итоговом общем зачете Кубка Мира и выиграл Малый хрустальный глобус юниорского Кубка IBU.