Віталій Мандзин провів досить успішний сезон на юніорському рівні. Біатлоніст збірної України став віцечемпіоном світу у віковій категорії U-21 в естафеті, а також бронзовим призером юніорського чемпіонату Європи в масстарті.

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Мандзин заявив про зазіхання на Великий кришталевий глобус

21-річний спортсмен розповів про свою мету у біатлоні. Мандзин хоче хоча б в одному сезоні виграти загальний залік Кубка світу.

Думаю, що моя мета, моя найбільша мета у біатлоні – бути на першому місці у загальному заліку, принаймні на один сезон,

– сказав Мандзин.

Нагадаємо, в останніх шести сезонах одразу п'ять разів Великий кришталевий глобус вигравав норвежець Йоганнес Бьо, який нині є королем біатлону.

До слова. Мандзин у минулому сезоні зайняв 76-те місце у підсумковому загальному заліку Кубка Світу та виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубка IBU.