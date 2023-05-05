Оставит киевлян ни с чем: лидер Динамо серьезно заинтересовал турецкий гранд

Виталий Буяльский может изменить свое место трудоустройство. Лидер столичного коллектива интересен турецкому маститому клубу.

Стамбульский Бешикташ готов предложить сотрудничество Виталию Буяльскому. Атакующий полузащитник может переложить свою роль в команде на молодого исполнителя.

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Клуб с запятнанной репутацией

Турецкий коллектив в поисках замены своему ключевому игроку Натану Редмонду наткнулся на Виталия Буяльского. Английский футболист стал ключевым игроком Бешикташа в последнее время, однако его контракт с "орлами" истекает в июне. Таким ходом событий заставляет Бешикташ серьезно задуматься над тем, чтобы найти игрока, который достойно переберет на себя ответственность Редмонда.

Главный тренер турецкого коллектива Шенол Гюнеш и его помощники будут наблюдать за Буяльским, а в случае положительного заключения представитель "орлов" пересмотрят несколько матчей Динамо вживую и примут окончательное решение по Виталию.

Кстати говоря. 16-кратный чемпион Турции готов стать мостиком в Европу для российских футболистов. Все потому, что Бешикташ, скорее всего, заключит соглашение с российским "Газпромом".

Кроме лидера Динамо турецкий коллектив взамен Редмонда также рассматривает таких футболистов как: Майк Трезор Ндаишимие из бельгийского Генка, Диего Вальдес из мексиканской Америки, Марко Толич из Динамо Загреб и Пеп Бьеля из Олимпиакоса (следует отметить, что греческий коллектив может возглавить Сергей Ребров ).

Киевский коллектив в свою очередь планирует отпустить своих лидеров в Европу этим летом. В список игроков, которые покинут Динамо, вошли Николай Шапаренко и Георгий Бущан, однако имя Виталия Буяльского в перечне не фигурировало. Если же атакующий полузащитник покинет "бело-синих", то тогда бобрам придется выращивать или покупать потенциального лидера команды, поскольку все ключевые игроки коллектив покинут.

Напомним, что Буяльский, у которого контракт с Динамо рассчитан до июня 2025 года, в действующем сезоне провел за столичный коллектив 33 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов. Также Виталий занимает второе место в гонке бомбардиров УПЛ (11 голов, у лидера рейтинга Артема Довбика 20 мячей в активе). Transfermarkt оценивает Буяльского в 8 миллионов евро.

Бешикташ в текущем сезоне