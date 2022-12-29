Сменил футбол на футзал: лидер Динамо принял участие в чемпионате Украины среди военных
Украинские футболисты продолжают поддерживать военных, ежедневно защищающих нашу страну от врага. Один из лидеров киевского Динамо Виталий Буяльский сыграл с защитниками.
29-летний атакующий полузащитник киевлян на несколько часов предал футбол ради игры в футзал. Виталий Буяльский сыграл в зале с нашими военными.
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Подал пример другим футболистам
Динамовец сыграл за одну из команд на чемпионате Украины по футзалу среди подразделений Десантно-штурмовых войск.
Украинские футболисты не перестают приятно удивлять своими поступками. С 24 февраля почти все активно поддерживают бойцов на передовой, как финансово, так и физически. Некоторые футболисты взяли оружие в руки и непосредственно помогали и помогали защищать нашу страну от России.
Игроки ездят на передовую, посещают раненых защитников в госпиталях, приглашают их на матчи и тренировки. Виталий Буяльский тоже не стал исключением.
Буяльский сделал общую фотографию с командами. Для безопасности наших бойцов их лица были затуманены.
Буяльский сыграл в футзал с военными / Фото из телеграмм-канала Troublemakers & Ultras Action
- В сезоне 2022/2023 Буяльский провел в футболке Динамо 27 матчей, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.
- Контракт Виталия с киевлянами рассчитан до конца июня 2025г.
Пока Виталий, как и вся команда, наслаждается отпуском. Но, как видим, делает это не только с пользой для себя, но и других.