Сменил футбол на футзал: лидер Динамо принял участие в чемпионате Украины среди военных

Украинские футболисты продолжают поддерживать военных, ежедневно защищающих нашу страну от врага. Один из лидеров киевского Динамо Виталий Буяльский сыграл с защитниками.

29-летний атакующий полузащитник киевлян на несколько часов предал футбол ради игры в футзал. Виталий Буяльский сыграл в зале с нашими военными.

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Подал пример другим футболистам

Динамовец сыграл за одну из команд на чемпионате Украины по футзалу среди подразделений Десантно-штурмовых войск.

Украинские футболисты не перестают приятно удивлять своими поступками. С 24 февраля почти все активно поддерживают бойцов на передовой, как финансово, так и физически. Некоторые футболисты взяли оружие в руки и непосредственно помогали и помогали защищать нашу страну от России.

Игроки ездят на передовую, посещают раненых защитников в госпиталях, приглашают их на матчи и тренировки. Виталий Буяльский тоже не стал исключением.

Буяльский сделал общую фотографию с командами. Для безопасности наших бойцов их лица были затуманены.



Буяльский сыграл в футзал с военными / Фото из телеграмм-канала Troublemakers & Ultras Action

В сезоне 2022/2023 Буяльский провел в футболке Динамо 27 матчей, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.

Контракт Виталия с киевлянами рассчитан до конца июня 2025г.

Пока Виталий, как и вся команда, наслаждается отпуском. Но, как видим, делает это не только с пользой для себя, но и других.