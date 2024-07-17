Федерации биатлона Украины известно о ситуации со спортсменкой, также они ознакомлены с официальным сообщением на сайте Национального антидопингового центра Украины.
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Заявление ФБУ относительно спортсменки
Эта ситуация сложилась из-за определенных разногласий между Семеренко и НАДЦ. В ФБУ заявили, что внимательно следят за ходом событий и будут способствовать тому, чтобы эта ситуация разрешилась.
Отстранение Виты Семеренко действительно имело место. Согласно статье 2.4 АДП НАДЦ (Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении спортсмена. Любая комбинация из трех (3) пропущенных тестирований и/или непредоставление информации о местонахождении, как это определено Международным стандартом по обработке результатов, в течение 12-месячного периода, совершенное спортсменом, которого включено в Регистрационный пул тестирований),
– говорится в заявлении ФБУ.
Национальный антидопинговый комитет сотрудничает со спортсменами напрямую. Никакого влияния на комитет Федерация биатлона Украины не имеет.
В международных соревнованиях в составе сборной Украины Вита завершила выступать в 2021 году. На какой срок дисквалифицировали спортсменку неизвестно.