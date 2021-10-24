Выводы будут жесткими, – в соцсетях Ингульца появилось эмоциональное заявление после поражения

Ингулец потерпел седьмое поражение в новом сезоне УПЛ. В инстаграме клуба с Петрового появилось резкое и эмоциональное заявление, которое дает понять, что вскоре в команде могут произойти кадровые изменения.

Резкое заявление в соцсетях Ингульца

Ингулец после 11-ти матчей идет на 12-й строчке. За эти сыграные туры клуб набрал лишь 8 очков. Что не может не волновать фанатов и руководство клуба. Еще больше проблем к сложной ситуации добавил харьковский Металлист 1925, который просто уничтожил Ингулец на своем поле со счетом 4:0.

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После этого поединка в инстаграме клуба с Петрового появился интересный пост. Подпись под постом с результатом матча намекает на неизбежные изменения в составе команды.

4 безответных мяча в Харькове от не самой сильной команды чемпионата. Очень больно воспринимать болельщикам, тренерскому штабу, команде и президенту клуба. Нет сомнений, что выводы будут жесткими, а для некоторых – сверхжесткими. Едем домой ни с чем, но с пониманием, что изменения неизбежны. Эта игра, видимо, была нужна именно для этого...,

– говорится в заявлении.

Следующую свою игру Ингулец сыграет 30 октября. Футболистам нужно не ударить лицом в грязь в домашнем матче с ровенским Вересом.