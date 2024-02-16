Выдающийся экс-тренер Вереса признался, за кем из звезд сборной Украины следит в Европе
Источник:YeSport
Бывший тренер ровенского Вереса Юрий Вирт рассказал о своих футбольных предпочтениях. Эксперт УПЛ ТВ назвал чемпионаты, матчи которых он старается не пропускать.
49-летний специалист оказался настоящим фанатом Жироны, где феерируют его земляки Артем Довбык и Виктор Цыганков. Также Юрий Вирт старается не пропускать поединков Реала, первым номером которого в этом сезоне-2023/2024 стал наш Андрей Лунин. Специалист выделил три поединка, которые запомнились ему больше всего.
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Назвал чемпионаты, которым отдает предпочтение
Бывший тренер ровенского Вереса следит за другими украинскими легионерами в Европе. Вирт не скрывает своих надежд, что в ближайшем будущем этот список пополнится Георгием Судаковым, который найдет свой клуб в одной из топовых лиг Европы.
Конечно, что смотрю Испанию. Поединки Реала и Жироны стараюсь вообще не пропускать. Особое впечатление произвел на меня хет-трик Довбика в ворота Севильи, а также победа Реала с Луниным над Барселоной (4:1) в финале Суперкубка. Также слежу за другими нашими ребятами – Миколенко, Забарным, Трубиным, Зинченко... Украинских легионеров стало так много, что только успевай! Может, даст Бог, еще и Судаков вскоре куда-то перейдет,
– рассказал Вирт.
Главное о футбольном пути Юрия Вирта
- Всю свою карьеру профессионального футболиста Вирт провел в Украине. Юрий Николаевич поиграл за стрыйскую Скалу, Шахтер, Борисфен, донецкий Металлург и ФК Львов. Именно донецкий Шахтер стал последним клубом в карьере Вирта, которую он закончил летом 2012-го.
- Затем перешел на тренерскую работу. Был ассистентом главного тренера в донецком Металлурге, Стали и Вересе.
- В 2017-м году возглавил Верес и провел во главе ровенского клуба 30 матчей.
- Затем ненадолго в тренерском опыте Вирта появился клуб Рух. Но уже через 7 поединков дороги наставника и команды разошлись.
- Летом 2019-го вернулся в Верес, которого вывел в УПЛ. Покинул ровенский клуб в середине июня 2023-го года на не самой приятной ноте.