Выдающийся экс-тренер Вереса признался, за кем из звезд сборной Украины следит в Европе

Бывший тренер ровенского Вереса Юрий Вирт рассказал о своих футбольных предпочтениях. Эксперт УПЛ ТВ назвал чемпионаты, матчи которых он старается не пропускать.

49-летний специалист оказался настоящим фанатом Жироны, где феерируют его земляки Артем Довбык и Виктор Цыганков. Также Юрий Вирт старается не пропускать поединков Реала, первым номером которого в этом сезоне-2023/2024 стал наш Андрей Лунин. Специалист выделил три поединка, которые запомнились ему больше всего.

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Назвал чемпионаты, которым отдает предпочтение

Бывший тренер ровенского Вереса следит за другими украинскими легионерами в Европе. Вирт не скрывает своих надежд, что в ближайшем будущем этот список пополнится Георгием Судаковым, который найдет свой клуб в одной из топовых лиг Европы.

Конечно, что смотрю Испанию. Поединки Реала и Жироны стараюсь вообще не пропускать. Особое впечатление произвел на меня хет-трик Довбика в ворота Севильи, а также победа Реала с Луниным над Барселоной (4:1) в финале Суперкубка. Также слежу за другими нашими ребятами – Миколенко, Забарным, Трубиным, Зинченко... Украинских легионеров стало так много, что только успевай! Может, даст Бог, еще и Судаков вскоре куда-то перейдет,

– рассказал Вирт.

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