Более серьезно, чем казалось: Ван Дейк вылетел на неопределенный срок

Вирджил Ван Дейк получил травму в проигранном матче против Брентфорда (3:1). Нидерландский защитник должен пройти медобследование, чтобы узнать срок восстановления.

Ван Дейк сошел с поля в перерыве матча. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отмечал, что у Вирджила нет травмы, а тот просто почувствовал дискомфорт. Но не произошло, как думалось.

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Неопределенный срок

Нидерландский защитник ожидает вмешательства врачей. Ван Дейк должен обратиться к специалисту для оценки степени сложности травмы подколенного сухожилия. Тогда центрбек и узнает, сколько ему светит пробыть в лазарете. У Юргена Клоппа еще остается ряд исполнителей на смену Ван Дейку. В частности, Джоэль Матип, Ибрагима Конате, Джо Гомес и Натаниэль Филиппс.

Главный коуч "мерсисайдцев" после матча прокомментировал травму Ван Дейка, Клопп считал ее незначительной:

Вирджил почувствовал дискомфорт и сказал, что не очень разбирается в таких вещах, но я не хотел рисковать. Физиотерпаты выглядели довольно счастливыми, когда смотрели Вирджила, поэтому я не считаю, что это травма, просто он почувствовал дискомфорт, – сказал Клопп.

Ливерпуль уже сталкивался с проблемой травмированных игроков этого сезона. В тренировочный процесс, после повреждения, уже вернулись Луис Диаз и Диего Жота.

"Мерсисайдцы" занимает шестое место в АПЛ, отставая на семь очков от первой четверки.

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