Невероятное достижение: легендарная Уильямс продолжает переписывать историю тенниса

Сестры Уильямс более 20 лет одерживали победы в Туре и устанавливали все новые рекорды. И, что поражает больше всего – Винус, дебютировавшая в профессиональном теннисе еще в 1994 (!) году, продолжает это делать.

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс провела второй матч после 5-месячного перерыва из-за травмы и одержала первую победу. Американка в первом круге турнира WTA в Бирмингеме обыграла 48-ю ракетку мира Камилу Джорджи, пишет 24 Канал.

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3 часа и 16 минут стального характера на корте

43-летняя американка одержала самую большую победу за последние четыре года, обыграв спортсменку из топ-50, тогда на турнире в Кита она победила чешку Барбору Стрыцову.

Таким образом, Винус Уильямс стала третьей теннисисткой в XXI веке, выигравшая матч на уровне WTA в 43 года. До этого подобное достижение подчинялось Мартине Навратиловой и Кимико Дате.

Видео победного розыгрыша и невероятные эмоции спортсменки

Величие Винус Уильямс в цифрах

7 одиночных титулов на Grand Slam (5 побед на Уимблдоне и 2 на US Open).

14 парных титулов Grand Slam с сестрой Сереной Уильямс.

Олимпийская чемпионка в одиночном разряде.

3-разовая победительница Олимпиады в парном разряде вместе с младшей Сереной.

Победительница Итогового турнира.

49 одиночных титулов, 22 в женских парах, два в смешанных.

. В 1/8 финала Винус Уильямс сыграет против победительницы пары Елена Остапенко – Линда Нос и может впервые с 2019 года выйти в восьмерку лучших на турнире.