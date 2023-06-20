Невероятное достижение: легендарная Уильямс продолжает переписывать историю тенниса
Сестры Уильямс более 20 лет одерживали победы в Туре и устанавливали все новые рекорды. И, что поражает больше всего – Винус, дебютировавшая в профессиональном теннисе еще в 1994 (!) году, продолжает это делать.
Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс провела второй матч после 5-месячного перерыва из-за травмы и одержала первую победу. Американка в первом круге турнира WTA в Бирмингеме обыграла 48-ю ракетку мира Камилу Джорджи, пишет 24 Канал.
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3 часа и 16 минут стального характера на корте
43-летняя американка одержала самую большую победу за последние четыре года, обыграв спортсменку из топ-50, тогда на турнире в Кита она победила чешку Барбору Стрыцову.
Таким образом, Винус Уильямс стала третьей теннисисткой в XXI веке, выигравшая матч на уровне WTA в 43 года. До этого подобное достижение подчинялось Мартине Навратиловой и Кимико Дате.
Видео победного розыгрыша и невероятные эмоции спортсменкиИнтересно. В 1/8 финала Винус Уильямс сыграет против победительницы пары Елена Остапенко – Линда Нос и может впервые с 2019 года выйти в восьмерку лучших на турнире.
Величие Винус Уильямс в цифрах
- 7 одиночных титулов на Grand Slam (5 побед на Уимблдоне и 2 на US Open).
- 14 парных титулов Grand Slam с сестрой Сереной Уильямс.
- Олимпийская чемпионка в одиночном разряде.
- 3-разовая победительница Олимпиады в парном разряде вместе с младшей Сереной.
- Победительница Итогового турнира.
- 49 одиночных титулов, 22 в женских парах, два в смешанных.