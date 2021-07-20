Шахтер подписал 17-летнего бразильского защитника, но есть нюанс

Донецкий Шахтер и бразильский Интернасьонал достигли соглашения о трансфере защитника Винисиуса Тобиаса. Футболист будет играть за клуб с 2022 года.

Бразильский защитник продолжит карьеру в Шахтере: он сможет присоединиться к команде в феврале 2022 года по достижении 18-летия.

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Что известно о Винисиусе Тобиасе

До февраля 2022 года Тобиас будет выступать за Интернасьонал U-20.

Основная позиция Винисиуса – правый защитник, также он способен сыграть на позиции правого вингера.

Ранее СМИ сообщали о том, что донецкий клуб уже сейчас заплатит за игрока 4,5 миллиона евро, а еще 1,5 миллиона будет выплачено в феврале 2022 года.

Также в контракте прописаны возможные бонусы, которые держатся в секрете.

Винисиус еще не заигран за первую команду Интера, но считается одним из главных талантов команды. Ранее бразильские СМИ приписывали интерес к парню со стороны Ювентуса, Манчестер Сити и Реала.