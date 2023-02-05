Замах на гривну, удар на копейку: защитник Бетиса совершил эпический промах – видео

Бетис и Сельта подарили футбольным фанатам по-настоящему огненный матч, поскольку забили на двух семь мячей (3:4). Однако поединок также запомнился и эпическим промахом защитника "зелено-белых".

Героем курьезного эпизода стал левый защитник Бетиса Винисиус Абнер. Игрок получил стопроцентную возможность внести себя в протокол матча, но шанс воспользоваться ему не суждено, пишет 24 канал.

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Дикий промах защитника

Гол Абнера мог повлиять на ход поединка и Бетис вообще мог и не уступить матч. Момент произошел на 79-й минуте матча (при счете 2:4). Левый защитник "зелено-белых" удачно и вовремя подключился к атаке своей команды. Игрок из звена "не так часто забивающих" получил просто невероятную возможность таки это сделать. Абнеру не мешали ни вратарь, ни защитники, ни дистанция до ворот. Однако бразильский футболист все равно с моментом не справился.

Видео эпического промаха Абнера:

Выступления Винисиуса Абнера: