Сравнивает с братом: одноклубник Мудрика рассказал, как скучает по украинцу

Вингер Страсбура Анжело Габриэл, принадлежащий Челси, рассказал о ком больше всего скучает из лондонского клуба. Он выделил украинского игрока.

19-летний бразилец рассказал, что скучает по Михаилу Мудрику. Он называет его братом.

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Габриэл рассказал о дружбе с Мудриком

"Тот, кто мне очень нравится – это мой брат Мудрик. Я скучаю по нему, по разговорам и общим тренировкам. Я уже знал, что он мастер. Не ожидал, что мы с ним так быстро подружимся.

Но когда он начал со мной разговаривать, я вспомнил, что он играл за Шахтер, а там было много бразильцев. Мудрик – парень с огромным сердцем. Он немного украинский бразилец. Он мой друг, я скучаю по нему. Мы всегда общаемся в инстаграмме", – сказал Габриэл.

Отметим, что бразилец перешел в Челси летом прошлого года и провел вместе с командой предсезонную подготовку, но впоследствии на правах аренды перешел в Страсбург, которым владеет BlueCo – владелец компании Челси.

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