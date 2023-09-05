С 26 июля по 11 августа 2024 будут проходить Олимпийские игры в Париже. Пока неизвестно, будут ли там присутствовать россияне, но вероятность этого достаточно высока.

За права российских атлетов очень переживает глава МОК Томас Бах. Для него права тамошних спортсменов гораздо важнее жизни украинцев.

К теме Закроют глаза на войну в Украине: МОК планирует допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024

Абсурд россиян не имеет границ

Однако почти со 100-процентной уверенностью можно сказать, что в случае допуска атлетов из страны-террористки, они будут соревноваться без идентифицирующих элементов, таких как гимн и флаг. Это очень не нравится российским политикам, которые постоянно закидывают нарратив цивилизованному миру, что спорт вне политики, но всегда его используют в своих целях.

Так, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФГГ) Ирина Винер заявила о подготовке своей террористической страны к альтернативным Олимпийским играм, которые в России приказал провести кремлевский геополитик Владимир Путин, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Член партии "Единая Россия" призвала российских атлетов не ехать на самый масштабный спортивный турнир 2024 года в Париже, а соревноваться в так называемых Играх дружбы, пропагандирующих "традиционные ценности" в отличие от Олимпиады в "безнравственной Европе".

Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна. Нужно сражаться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родились. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры изжили себя. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет "Кубок дружбы". Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявили, альтернатива появляется,

– сказала Винер.

Напомним, что в июле, МОК прислал приглашение на участие в ОИ-2024 в Париже 203 странам, среди которых не оказалось России и Беларуси. Это почти гарантирует отсутствие присутствия на соревнованиях опознавательной символики этих стран, но оставляет возможным участие спортсменов в нейтральном статусе.

. Для отбора на соревнования во Франции Россия пыталась заявить своих спортсменов на Азиатские игры-2023 . но их и там постигла неудача, так что теперь "супергосударство" решило демонстративно заявить, что не очень-то ей и нужно.

Мы же полностью поддерживаем такие начинания по созданию параллельной реальности для своего населения еще и в спорте и желаем успеха. Уверены, что российские спортсмены в соревнованиях с соперниками из Эритреи, Беларуси и Северной Кореи смогут стать мультимедалистами и победителями турнира. Удачи!