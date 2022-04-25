Він штовхнув мене, я впав і вдарився головою, – Уайт звинувачує Ф'юрі у порушенні правил

На стадионе "Уэмбли" 23 апреля состоялся поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Это противостояние было едва ли не самым важным боем весной 2022 года.

Уайт: Мне нужно было дать дополнительное время

Бой закончился в 6-м раунде, когда Фьюри поразил аперкотом точно по подбородку Уайта, после чего тот упал и не мог встать на ноги.

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Уайт не согласен с победой Тайсона. Он считает, что его соперник нарушил правила.

Меня поразили, но я пытался прийти в себя. Фьюри толкнул меня, я упал и ударился головой, что является нарушением правил,

– заявил боксер.

Диллиан считает, что судьи должны были дать ему дополнительное время.

"Это не борьба, это бокс. Мне нужно было дать дополнительное время, чтобы восстановиться, а потом продолжить бой. Меня поймал хороший удар. Я пошел на левый апперкот, он пошел на правый. Тайсон чуть выше меня, поэтому, очевидно, он был на расстоянии. Я пытался собраться, а он по полной толкнул меня двумя руками", – сказал Уайт.

После его поединка "Цыганский король" заявил, что планирует окончить свою карьеру. Уайт надеется, что этого не произойдет, и у него будет вторая попытка.

Я должен успеть оправиться, вернуться в свой угол, но Тайсону Фьюри многое сходит с рук. Тайсон сказал, что уйдет на пенсию. Я надеюсь, что он не сделает этого, потому что я хочу еще раз встретиться,

– добавил Диллиан.