Він прийшов весь у сльозах: у Європі підтримали українського футболіста через агресію РФ

Главный тренер Бордо Давид Гийон прокомментировал состояние украинского полузащитника Даниила Игнатенко после российской агрессии в Украине.

Наставник "жирондинцев" признался, что вчера, в день нападения России на Украину, Игнатенко был сам не свой. Но команда выразила свою поддержку украинскому легионеру.

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"Вчера Даниил пришел на тренировку весь в слезах. Я, прежде всего, тоже являюсь человеком и гражданином, поэтому очень тронут происходящим. Я разговаривал с Игнатенко. Он очень взволнован. Его семья там, в Украине. Я сказал ему, что поддерживаю его. Весь клуб также переживает за него", – заявил Давид Гийон.

Следует отметить, что 1 марта семья Игнатенко должна была присоединиться к Даниилу во Франции.

Украинца арендовал Бордо из Шахтера до конца сезона. 27 февраля команда из одноименного города проведет матч Лиги 1 против Клермона.

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