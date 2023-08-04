Победитель Лиги Европы нацелился на Лунина: Реал назвал свои условия для успешного трансфера
Источник:Defensa Central
Андрей Лунин до окончания трансферного окна может перейти в новый клуб. У украинца появился довольно интересный вариант для продолжения карьеры.
Испанский Вильярреал сделал Реалу предложение о полноценном трансфере вратаря сборной Украины. Победитель Лиги Европы-2020/2021 предложил мадридскому клубу 3 миллиона евро.
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Мизерная разница, которая не удовлетворила "сливочных"
Сообщается, что Реал отказался от первого предложения и настаивает минимум на 5 миллионах евро. Флорентино Перес заявил, что не будет рассматривать предложение ниже названной суммы и не изменит свою позицию.
Между клубами продолжаются переговоры, стороны надеются достичь соглашения в ближайшие несколько дней, ведь разница в сумме трансфера выглядит не критично.Отметим. Основным голкипером "желтой субмарины" в прошлом сезоне был звездный Пепе Рейна, которому в конце августа исполнится 41 год. В межсезонье Вильярреал наигрывал в составе молодого датского голкипера Филиппа Йоргенсена, не поразившего тренерский штаб надежностью.
В Реале готовы к уходу Лунина и определились с его заменой. Фаворитом на место дублера Куртуа является Давид Сория из Хетафе, сумма трансфера может составить около 10 млн. евро.