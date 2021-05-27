Вильярреал с рекордом одержал историческую победу в Лиге Европы: видео церемонии награждения

Вильярреал и Манчестер Юнайтед 26 мая определяли победителя Лиги Европы. Испанский клуб впервые одержал победу в этом европейском турнире.
Эмоции триумфаторов Лиги Европы
Победитель Лиги Европы был определен только в серии послематчевых пенальти. Здесь лучше пробивали с 11 метров футболисты клуба из Ла Лиги. Ключевым стал удар голкипера Манчестер Юнайтед Давида де Хеа, который он не сумел реализовать.
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Вильярреал победил в финале лишь по пенальти 11:10. После встречи футболисты и тренерский штаб испанцев не сдерживали эмоций на футбольном поле. Игроки обрезали на память сетку ворот. А после церемонии награждения подбрасывали вверх тренера Унаи Эмери, который привел команду к триумфу. Клуб впервые в своей истории выиграл трофей Лиги Европы. Для главного наставника команды этот кубок стал уже четвертым в тренерской карьере. До этого он трижды поднимал трофей с футболистами Севильи.
Вильярреал не только стал обладателем трофея, но и повторил рекорд этого турнира. Он стал лишь седьмым клубом, который выигрывал Кубок УЕФА или Лигу Европы без единого поражения в сезоне.
Кому удавалось такое достижение
- Тоттенхэм (1971/1972)
- Боруссия Мёнхенгладбах (1978/1979)
- Гётеборг (1981/1982 и 1986/1987)
- Аякс (1991/1992)
- Челси (2018/2019)
Самым успешным в этой когорте победителей является шведский Гётеборг, который дважды повторял рекорд. Вильярреал в сезоне-2020/2021 в групповом этапе обошел Маккаби (Израиль), Сивасспор (Турция) и Карабах (Азербайджан). Выйдя из группы, испанская команда одолела австрийский Зальцбург, киевское и загребское Динамо и Аякс из Нидерландов.
Церемония награждения победителя Лиги Европы: видео