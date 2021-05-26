Вильярреал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Английский Манчестер Юнайтед и испанский Вильярреал играют в финале Лиги Европы в среду, 26 мая. Онлайн-трансляция на сайте Спорт 24.

Начало финала Лиги Европы запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Для обеих команд выигрыш этого трофея будет хорошим итогом сезона. Ведь Вильярреал впервые играет в финале еврокубкового турнира. А у главного тренера "манкунианцев" Уле Гуннара Сульшера есть возможность выиграть первый трофей с командой. У наставника Вильярреала Унаи Эмери сразу три победы в Лиге Европы. Но это было, когда он возглавлял Севилью. С Арсеналом он тоже доходил до финала, но там уступил Челси.

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Стоит напомнить, что победа в Лиге Европы гарантирует место в группе Лиги чемпионов следующего сезона. При этом во время жеребьевки команда будет в первой корзине. Манчестер Юнайтед получил право выступить в ЛЧ в следующем сезоне благодаря второму месту в АПЛ. А Вильярреал финишировал лишь седьмым в Испании. Поэтому "желтой субмарине" очень нужна победа.

В случае победы МЮ в финале Лиги Европы, место в группе Лиги чемпионов получит Монако.