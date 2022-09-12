Легкоатлетка Ткачук получила "серебро" в Хорватии, уступив лишь рекордсменке соревнований
В хорватском Загребе прошел последний этап Золотого континентального тура. Виктория Ткачук завоевала серебряную медаль на Мемориале Ханджековича.
Красивое окончание сезона
Украинское представительство в беге на 400 метров с барьерами было двойным. Участие в этой дисциплине легкой атлетики приняли Анна Рыжикова и Виктория Ткачук, пишет 24 канал.
Смотрите также Как украинский гимн звучал на Бриллиантовой лиге в честь триумфа Магучих: победное видео
Однако только одной из них удалось забежать на пьедестал. Ткачук с результатом 54,97 стала второй. Виктория уступила только победительнице забега с Ямайки Рашелл Клейтон. Соперница украинки продемонстрировала время 53,89 и установила рекорд этих соревнований.
Другая ямайская бегунья Женив Расселл заняла третье место.
Призерки забега (в секундах)
1. Рашелл Клейтон (Ямайка) – 53,89
2. Виктория Ткачук (Украина) – 54,97
3. Женев Расселл (Ямайка) – 55,04
Другая украинка Рыжикова финишировала шестой среди восьми участниц забега. Анна показала результат 55,76.