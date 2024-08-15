Лига конференций ждет: Кривбасс минимально уступил Виктории и вылетел из Лиги Европы

В четверг, 15 августа, состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. В нем встретились чешская Виктория и украинский Кривбасс.

Виктория – Кривбасс 1:0

Гол: Вашулин, 52.

В первом матче криворожский клуб минимально уступил своему сопернику со счетом 1:2. Сейчас Кривбасс имеет шанс реабилитироваться и выйти в следующий раунд квалификации, пишет 24 канал.

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Без голов в первой части

В первом тайме команды обменивались опасными моментами, так и не реализовав их.

На 40-й минуте у Кривбасса был очень перспективный момент, однако команда не смогла забить гол. Микитишин, приблизившись к штрафной, пробивал по центру ворот, однако голкипер Виктории отбил мяч, а Кузык не смог удачно сыграть на добивании.

До конца тайма никто так не смог забить гол.

Печальный конец для Кривбасса

Уже на 52-й минуте Виктория открыла счет в матче. Шулц с правого фланга отдал передачу, которую Вашулин принял головой и направил прямо в ворота. Впоследствии чешская команда создала еще несколько опасных моментов.

Виктория больше владела мячом чем Кривбасс, в частности криворожане почти не создавали обострений у ворот соперника.

Отметим, что отныне Кривбасс сыграет в плейоф отбора Лиги конференций с испанским Бетисом.