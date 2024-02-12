Футбол или водное поло: Бенфика с Трубиным на воротах вырвала ничью на ужасном поле – видеообзор

В воскресенье, 11 февраля, состоялись матчи 21-го тура чемпионата Португалии по футболу. В одном из них Бенфика на выезде встречалась с Виторией Гимарайнш.

В 23-м матче подряд ворота "орлов" защищал Анатолий Трубин. Поединок закончился боевой ничьей со счетом 2:2, сообщает 24 Канал.

Читайте также Гол Малиновского не помог: Дженоа дома разгромно уступила Аталанте

Сложный матч для команд из-за ужасных погодных условий

Хозяева поля первыми отличились в поединке – на 31-й минуте пенальти реализовал Тьяго Силва. Бенфика усилиями Рафы Силвы сумела восстановить паритет до перерыва.

Витория Гимарайнш во втором тайме вновь вышла вперед на 60-й минуте – забил бразильский форвард Андре Силва, однако почти сразу хозяева остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил хорват Тони Боревкович. "Орлы" смогли спастись от поражения лишь на последней минуте регламентированного времени благодаря голу Артура Кабрала.

Отдельно стоит отметить ужасное состояние газона, на котором играли команды, он был очень мокрый из-за дождя и мяч иногда просто застревал в нем.

Анатолий Трубин провел весь матч и совершил 4 сейва. Кроме этого он сделал 30 касаний к мячу, отдал 12 из 18 точных передач и дважды вынес мяч. За свою игру украинец от WhoScored получил оценку 6.9.

Смотрите видеообзор матча Витория – Бенфика

После этого матча Бенфика осталась на первом месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, опережая Спортинг по дополнительным показателям, однако "львы" имеют матч в запасе, Витория занимает пятую строчку.

. Следующий матч команда Трубина сыграет 15 февраля в Лиге Европы, соперником в 1/16 финала будет Тулуза. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.