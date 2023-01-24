Непобедимый против непобедимого: украинский боксер узнал следующего соперника

Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Вихрист вернется на ринг 11 февраля. Украинца ждет сложный поединок против непокоренного кубинца.

Виктор Вихрист проведет поединок против Ленье Перо 11 февраля в Сан-Антонио, США. Встреча состоится в андеркарде боя Рэя Варгаса и О'Шаки Фостера за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулегком весе.

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Выступления будущих соперников

Интересно, что ни украинец, ни кубинец еще ни разу не уступали рингу. У Вихриста 11 побед, 7 из которых завершались нокаутом, у Перо – 8 триумфов с пятью нокаутами.

Последний свой бой украинец провел в декабре 2022 года. Тогда Вихрист победил американского боксера Франклина Лоуренса по решению судей. Первая победа украинская в сверхтяжелом весе датируется 8 февраля 2020 года. Тогда Вихрист нокаутом одолел белоруса Андрея Мазакина, начав свое непобедимое шествие.

что переход Вихриста в профессиональный бокс сопровождался скандалом между спортсменом и Федерацией бокса Украины. Вторые были заинтересованы в продолжении любительской карьеры боксера. Федерация наложила санкции на Виктора и его персонального тренера, а также на Андрея Котыльника, который помог Вихристу совершить переход.

Кубинец Перо принимал участие в Олимпиаде-2016, где нокаутом проиграл свой поединок. Последний свой профессиональный поединок Перо провел в августе, досрочно одолев Джоэла Кодлу в первом раунде.