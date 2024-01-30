Наследник братьев Кличко проведет бой в феврале: известный соперник

31-летний украинский боксер Виктор Выхрист вернется в ринг 25 февраля. В последний раз он боксировал год назад и проиграл.

Стало известно, когда Виктор Выхрист проведет ближайший поединок. Украинский боксер супертяжелого веса будет боксировать в Людвигсбурге (Германия) 25 февраля.

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Вихрь главная звезда вечера бокса в Людвигсбурге

Соперником украинца станет 37-летний аргентинский боксер Маркос Антонио Армада. Поединок с участием Виктора Выхриста главный бой вечера и продлится десять раундов.

Маркос Антонио Армада имеет за плечами 25 побед и 12 поражений. Соперник украинца левша, достаточно активен в первых раундах и часто выбрасывает опасные удары.

Виктор Выхрист последний раз боксировал 11 февраля 2023 года в США. Тогда украинец техническим нокаутом уступил кубинцу Леньеру Перо в восьмом раунде.

Поражение от Перо первое для Выхриста на профессиональном ринге. На кону в том поединке стоял пояс WBA Fedelatin Heavy.

Напомним, что за свои габариты (рост 196 см) и нокаутирующий удар Выхриста называют "наследником братьев Кличко". Следующий бой станет для него 12-м среди профессионалов.