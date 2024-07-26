После поражения в "Турнире четырех": тренер Металлиста 1925 уходит в отставку
Источник:УПЛ ТБ
Главный тренер Металлиста 1925 подал в отставку. Это произошло сразу после поражения команды в матче против Левого берега в рамках "Турнира четырех".
Руководство УПЛ приняло решение о проведении "Турнира четырех", который поможет определить клуб, который заменит Днепр-1 в чемпионате Украины. В первом матче Металлист 1925 уступил Левому берегу в серии послематчевых пенальти.
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Металлист 1925 остался без тренера
Виктор Скрипник подал в отставку сразу после финального свистка матча Левый Берег – Металлист 1925. Об этом сообщили еще в эфире УПЛ ТВ.
Также наставник отказался давать послематчевую пресс-конференцию.
Виктор Скрипник стал главным тренером Металлиста 1925 в 2023 году. Под его руководством команда играла около полугода.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 Металлист 1925 занял последнюю позицию в турнирной таблице УПЛ. Под руководством Виктора Скрипника команда одержала лишь одну победу – над Ворсклой.