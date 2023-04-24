Патриотическая позиция: украинский боксер отказался от боя против соперника из Беларуси

Украинский боксер Виктор Постол публично проявил свою патриотическую позицию. Боец отказался выходить в один ринг против представителей враждебных стран.

По решению правительства, украинские спортсмены должны бойкотировать соревнования, где будут участвовать россияне и белорусы. Виктор Постол и без того заявил, что не готов боксировать против соперников из стран-агрессоров.

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Постол: Мы не будем боксировать с россиянами и белорусами

По словам украинского боксера, ему предлагали провести сражение против соперника из Беларуси. Но он сразу ответил отказом. Постол поддерживает форму и ждет следующего поединка. Виктор надеется, что к концу лета сможет вернуться в ринг.

"Я поддерживаю спортивную форму и жду поединка. Надеюсь, что он будет в этом году. Возможно, это будет рейтинговое сражение. Думаю, что это произойдет в конце лета", – рассказал Виктор.

Боксовать хотел бы против американца. Мне предлагали сражение против белоруса, но я сразу отказался. Мы не будем боксировать с россиянами и белорусами. Хочу отбоксировать в США с топовым боксером,

– заявил Постол.

Отметим, что в своем последнем поединке Постол потерпел досрочное поражение от Гарри Антуана Рассела. В 10 раунде рефери остановил поединок после того, как Постол пропустил мощный удар.

Напомним, что в 2015 году Постол владел титулом WBC, но уже в следующем году потерял чемпионский пояс после поражения от Теренса Кроуфорда из США.