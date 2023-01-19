Трансфер Шахтера вышел больше стоимости всего Динамо: Леоненко потролил президента киевлян
Источник:FanDay
Переход Михаила Мудрика в английский Челси стал рекордным в истории украинского футбола. Так что трансфер Виктора Цыганкова в Жирону, на его фоне, оказался очень скромным.
Два самых одаренных украинских футболиста Михаил Мудрик и Виктор Цыганков перешли в топ-чемпионаты Европы. Но если бывший вингер Шахтера попал в гранд английского футбола, то его коллега по амплуа в середняк испанского чемпионата.
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Легенда киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко сравнил эти два трансфера. И сделал это бывший форвард в присущей ему форме, потролив президента Динамо.
Ринат Леонидович снова оказался выше Игоря Михайловича. Один трансфер Шахтера вышел больше стоимости всего Динамо. Так что я снова поздравляю Рината Леонидовича и снова не поздравляю Игоря Михайловича. Хорошо хоть Динамо пять миллионов получило, и Цыганков ушел не бесплатно, как в свое время Коноплянка из Днепра,
– сказал Леоненко.
По мнению трижды лучшего футболиста Украины, Цыганкову будет сложно проявить себя в Жироне. Поэтому ему вряд ли удастся впоследствии перейти в суперклуб.
"Из Жироны нельзя пойти на повышение. Посмотрите, как 18-летние игроки Барселоны гоняют Реал. А Цыганкову уже 25. Что в этой ситуации должно делать Цыганков?
Цыганков в каждом туре чемпионата Испании будет иметь "рыгачку", а суперклубами там вообще без вариантов. Так что расти он уж точно не будет. Мудрика я буду поддерживать, а Цыганкова – нет, потому что ему нечего делать в Жироне", – заявил Леоненко.Следует напомнить, что хотя Виктор Леоненко трижды становился лучшим футболистом Украины (1992, 1993, 1994), однако так и не смог перейти в какой-то европейский клуб. Экс-нападающий Динамо ездил на смотр в Кайзерслаутерн, команды Японии, но нигде не смог произвести впечатление. В возрасте 33 лет форвард завершил карьеру, а последним его клубом было ужгородское Закарпатье.