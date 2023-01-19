Трансфер Шахтера вышел больше стоимости всего Динамо: Леоненко потролил президента киевлян

Переход Михаила Мудрика в английский Челси стал рекордным в истории украинского футбола. Так что трансфер Виктора Цыганкова в Жирону, на его фоне, оказался очень скромным.

Два самых одаренных украинских футболиста Михаил Мудрик и Виктор Цыганков перешли в топ-чемпионаты Европы. Но если бывший вингер Шахтера попал в гранд английского футбола, то его коллега по амплуа в середняк испанского чемпионата.

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Легенда киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко сравнил эти два трансфера. И сделал это бывший форвард в присущей ему форме, потролив президента Динамо.

Ринат Леонидович снова оказался выше Игоря Михайловича. Один трансфер Шахтера вышел больше стоимости всего Динамо. Так что я снова поздравляю Рината Леонидовича и снова не поздравляю Игоря Михайловича. Хорошо хоть Динамо пять миллионов получило, и Цыганков ушел не бесплатно, как в свое время Коноплянка из Днепра,

– сказал Леоненко.

Стоимость Динамо по данным Transfermarkt составляет 83,4 миллионов евро. За переход Мудрика Челси оплатит Шахтеру 70 миллионов плюс 30 миллионов бонусами.

По мнению трижды лучшего футболиста Украины, Цыганкову будет сложно проявить себя в Жироне. Поэтому ему вряд ли удастся впоследствии перейти в суперклуб.

"Из Жироны нельзя пойти на повышение. Посмотрите, как 18-летние игроки Барселоны гоняют Реал. А Цыганкову уже 25. Что в этой ситуации должно делать Цыганков?

Цыганков в каждом туре чемпионата Испании будет иметь "рыгачку", а суперклубами там вообще без вариантов. Так что расти он уж точно не будет. Мудрика я буду поддерживать, а Цыганкова – нет, потому что ему нечего делать в Жироне", – заявил Леоненко.

, что хотя Виктор Леоненко трижды становился лучшим футболистом Украины (1992, 1993, 1994), однако так и не смог перейти в какой-то европейский клуб. Экс-нападающий Динамо ездил на смотр в Кайзерслаутерн, команды Японии, но нигде не смог произвести впечатление. В возрасте 33 лет форвард завершил карьеру, а последним его клубом было ужгородское Закарпатье.