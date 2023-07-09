Международная арена ждет: украинские арбитры получили назначение на матч Лиги чемпионов

Виктор Копиевский получил возможность рассудить матч самого престижного клубного турнира. Но вот поединок станет только "подготовительным".

Виктор Копиевский – главный рефери матча квалификации в Лигу чемпионов. Украинец рассудит матч ранней стадии маститого турнира.

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Виталий Копиевский получил серьезную миссию на одном из матчей Лиги чемпионов, поскольку под его пристальным наблюдением пройдет поединок между словенским Слованом и люксембургским Свифтом Эсперанж. Встреча пройдет в рамках первого раунда квалификации в самый престижный клубный турнир. В частности, поединок состоится 12 июля на стадионе Слована "Тегельное поле" в Братиславе, а начнется в 21:30.

К тому же, Виталий Копиевский, который и будет центральным арбитром встречи, еще и получит украинскую поддержку. Дело в том, что Копиевскому будет помогать в матче Лиги чемпионов украинская бригада. На линиях вместе с Виталием будут работать Андрей Скрипка и Александр Беркут, а вот четвертым рефери выпала возможность быть Денису Шурману.

Кстати говоря. Екатерина Монзуль стала лучшим арбитром УПЛ по итогам прошедшего сезона, а вот Виталий Копиевский не попал в тройку лидеров голосования.

Напомним, что в следующем квалификационном раунде после арбитража Копиевского в отборе в Лигу чемпионов стартует украинский СК Днепр-1. "Спортклубовцев" ждет двухматчевое противостояние против греческого Панатинаикоса.