Трансферная цель ряда европейских грандов отличился во всех десяти стартовых матчах сезона

После сверхуспешного сезона-2023/2024 шведского форварда Спортинга Виктора Дьокереша хотели подписать немало клубов из топовых чемпионатов. Однако он все же остался в Португалии, где продолжает демонстрировать, что переход в топ-клуб является лишь вопросом времени.

В воскресенье, 22 сентября, "львы" дома принимали АВС. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0, а главным героем встречи в очередной раз стал Виктор Дьокереш, пишет 24 Канал.

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Безумная результативность

Он отметился дублем в ворота соперников и продолжил свою невероятную серию. Этот поединок стал десятым для шведского нападающего в нынешней кампании за клуб и сборную, и в каждом из них он отмечался хотя бы одним результативным действием.

Сейчас в активе Виктора уже 14 забитых голов и 5 ассистов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и Лиги наций в своем дивизионе.

Статистика Дьокереша в десяти стартовых матчах сезона-2024/2025 / Скриншот с сайта Flashscore

Отметим, что интерес к услугам шведского форварда в течение последнего года проявляли едва ли не все гранды АПЛ, Серии А и Ла Лиги. В последнее время больше всего слухов ходит по Барселоне, которая видит в Викторе Дьокереше долгосрочную замену Роберту Левандовскому.

Смотрите видеообзор матча Спортинг – АВС

Отметим, что свою серию Виктор Дьокереш может продолжить уже 27 сентября. Спортинг в 22:15 на выезде будет встречаться с Эшторилом.