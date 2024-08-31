Виктор Дидух и Ирина Шинкарова принесли Украине первую в истории медаль в настольном теннисе

В субботу, 31 августа, состоялись полуфиналы по настольному теннису на Паралимпиаде-2024. Украину представляли Виктор Дидух и Ирина Шинкарова.

Украина проиграла борьбу в полуфинале, однако все же получили долгожданную награду. Виктор Дидух и Ирина Шинкарова завоевали бронзовую медаль для Украины.

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Первая медаль в настольном теннисе

В полуфинале Дидух и Шинкарева уступили представителям Китая Чжао Шуая и Мао Цзиндянь со счетом 2:3.

Несмотря на это поражение наши спортсмены завоевали бронзовую медаль Паралимпиады-2024. Это стало историческим достижением Украины в настольном теннисе на турнире.

В финале представители Китая будут соревноваться со спортсменами из Германии.

Отметим, что это первая в истории медаль Украины в настольном теннисе на Паралимпиаде.