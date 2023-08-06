Цыганков забил невероятный гол за Жирону в дебютном матче Довбика: видео шедевра

Артем отыграл свой первый матч за каталонцев в спарринге с Лацио. Победу "красно-белым" помог одержать другой игрок сборной Украины.

Жирона продолжает готовиться к новому сезону Ла Лиги. Команда Мичела провела последний спарринг перед стартом чемпионата, соперником стал вицечемпион Италии Лацио, пишет 24 канал.

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С первых минут в составе каталонцев вышел Виктор Цыганков, зимой перешедший из Динамо. Именно украинцу удалось открыть счет в начале второго тайма.

Виктор подхватил мяч за пределами штрафной после неудавшегося удара от партнера по команде. Вингер слета вкусно пробил по воротам римлян, поразив левый угол.

Видео гола Цыганкова:

Позже Жирона удвоила счет благодаря Кристиану Стуани, который будет конкурентом Артема Довбика на месте нападающего. Сам же эксфорвард Днепра-1 дебютировал за каталонцев, выйдя на 73-й минуте.

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Лацио же смог забить лишь один ответный гол. Сделал это Тате Кастельянос, который летом перешел к римлянам именно из Жироны. Теперь же каталонцы готовятся к старту в Ла Лиге в матче против Реал Сосьедад (12 августа).