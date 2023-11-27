Довбик не может – Цыганков поможет: вингер Жироны забил свой третий гол этого сезона – видео

Экс-игрок Динамо продолжает доказывать свое реноме лидера каталонского клуба. В непростой игре с Атлетиком Виктору удалось открыть счет.

В чемпионате Испании подходит к завершению 14-й тур сезона 2023-2024. На понедельник был вынесен матч с участием принимающей Атлетик Жироны, пишет 24 канал.

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С первых минут за каталонцев вышел только один украинец – Виктор Цыганков. В свою очередь Артем Довбик пропускает игру из-за травмы икроножной мышцы. Первый тайм обошелся без голов.

А вот после перерыва Жирона смогла открыть счет усилиями Цыганкова. После прострела с левого фланга защитники Атлетика дали мячу добраться до Виктора и то метко прошил ближний угол. Для вингера это уже третий гол этого сезона за каталонский клуб.

Видео гола Цыганкова: