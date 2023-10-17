Восстановился раньше срока: Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

Вингер испанского клуба не играл с начала октября из-за травмы бедра, поэтому и не был вызван в национальную команду. Однако есть надежда, что в ноябре Виктор поможет сборной.

Сборная Украины проводит важные матчи Евро-2024. Команда Сергея Ребрва в октябре уже одолела Северную Македонию и готовится к встрече с Мальтой.

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Цыганков в строю

В этих играх тренерский штаб не мог рассчитывать на лидера команды Виктора Цыганкова. Во время игры чемпионата против Реала хавбек Жироны получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Ожидалось, что Виктор вернется на поле только в начале ноября. Впрочем, украинец опережает график восстановления. Каталонский клуб опубликовал видео тренировочного процесса, из которого следует, что Цыганков уже вернулся к занятиям.

Есть надежда, что полузащитник сможет помочь Жирони уже в ближайшем матче – против Альмерии 22 октября. Напомним, что подопечные Мичела феерически стартовали в нынешнем сезоне.

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Успехи Жироны и украинцев

Жирона выиграла 7 из девяти матчей чемпионата Испании и закрепилась на второй строчке, в двух баллах позади лидера Реала. Важную роль в успехах команды играют два украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбык.

Напомним, что вингер перебрался из Динамо минувшей зимой и за это время уже успел оформить 4 гола и 7 ассистов в 27 матчах. Довбик же стал игроком Жироны летом и оформил три гола в 9 играх.