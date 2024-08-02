Необычные цвета для "каталонцев": Жирона презентовала выездную форму с Цыганковым

Жирона презентовала новую выездную форму сезона-2024/2025. В видеопрезентации принял участие украинский футболист Виктор Цыганков.

По результатам прошлого сезона Жирона вышла в еврокубки. Впервые в истории команда сыграет на международной арене.

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Презентация выездной формы Жироны

Украинец появился в видео в основных цветах клуба, а потом происходит магия и Цыганков стоит уже в цветах выездной формы. Украинский футболист, как отметили в Жироне, выступил в роли фокусника.

Презентация выездной формы от Цыганкова: смотрите видео

Отметим, что Жирона квалифицировалась в основную стадию Лиги чемпионов.