Довбик снова сыграет без Цыганкова: украинский вингер не попал в заявку на Кубок Испании

В ближайший уикенд в Испании состоятся матчи 1/16 финала Кубка. На этой стадии Жирона сыграет на выезде против скромного Эльче.

Тренерский штаб "красно-белых" уже определился с заявкой на выездной поединок. Однако в нее попал только один украинский легионер – Артем Довбик.

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Мичел решил не рисковать Цыганковым

Виктор Цыганков пропустит уже четвертый подряд поединок Жироны. В последний раз украинский вингер выходил на поле 10 декабря в матче с Барселоной (4:2).

Очевидно, что 26-летний футболист еще не восстановился от повреждения. Поэтому главный тренер Жироны Мичел решил не рисковать здоровьем одного из лидеров команды. Так что Артему Довбику придется играть без своего партнера по команде.

Заявка Жироны на матч с Эльче / twitter.com/GironaFC

Напомним, что Эльче в прошлом сезоне представлял Ла Лигу, но по итогу чемпионата понизился в классе. Во втором по силе дивизионе Испании "зелено-полосатые" тоже не хватают звезд с небес. После 21-го сыгранного матча Эльче идет 12-м в турнирной таблице Ла Лиги 2.

Матч 1/16 финала Кубка Испании между Эльче и Жироной состоится в субботу, 6 января. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.