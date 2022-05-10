Исключение России из спорта – возможность настроить людей против власти, – биатлонист Бё

Норвежские биатлонисты с первых дней войны поддерживают Украину. Титулованный спортсмен Йоганнес Бё прокомментировал отстранение россиян от мирового спорта.

Йоханнес Бё об отстранении россиян от спорта

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Радует, что титулованные спортсмены понимают, насколько важно отстранение России от мирового спорта.

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Один из лучших биатлонистов современности Йоханнес Бё прокомментировал свою позицию по отстранению россиян от международной арены.

Исключение России выглядит единственной возможностью для того, чтобы настроить людей против власти. И тогда это по крайней мере шаг в правильном направлении,

– сказал олимпийский чемпион.

Титулованный биатлонист также отметил, что у России нет свободы слова. Он думает, что именно поэтому россияне молчат о войне в Украине.

"В России вас вдруг могут посадить, и, видимо, поэтому многие не стремятся говорить, что думают, что правильно, а что нет", – добавил Бё-младший.

Что известно о биатлонисте

8-летний норвежский спортсмен закончил сезон-2021/2022 на 13-й строчке. Тем не менее, он не выступал на этапах Кубка мира после Олимпийских игр. Спортсмен объяснил это тем, что он нуждается в отдыхе и хочет больше времени провести с семьей.

И "ранний" его отдых вполне заслужен. Ведь Иоганнес получил сразу 4 "золото" на Олимпиаде-2022. Всего за все участие в Играх он завоевал 5 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронзу".

Три предыдущих сезона он был лучшим биатлонистом мира. Бё-младший три раза подряд приобретал Большой хрустальный глобус.

Норвежские биатлонисты активно поддерживают нашу страну. Недавно Штурла Легрейд прокомментировал полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Он осудил действия руководства страны-агрессора. Биатлонист озабочен ситуацией в Украине.

По его словам, норвежцы солидарны с украинцами, ведь их страна граничит с Россией по соседству, поэтому они настолько проникнутся войной в Украине.