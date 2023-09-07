Во время одной из тренировок сборной Украины новичок Валенсии Роман Яремчук отрабатывал удар слета. Форвард пытался поразить дальний угол ворот Георгия Бущана, но что-то пошло не так.

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Сложный по исполнению удар не очень удался украинскому бомбардиру. Вместо сетки ворот Бущана мяч полетел в сторону снимавшего тренировку оператора.

К счастью, оператор и объектив камеры серьезно не пострадали, а Роман обеспечил несколько минут хорошего настроения.

Смотрите "пушечный удар" Яремчука. Внимание! Нецензурная лексика! 18+

Напомним, что Роман Яремчук на условиях аренды пополнил состав испанской Валенсии. За "летучих мышей" украинец будет играть до 30 июня 2024 года.

Важно! Сборная Украины 9 сентября во Вроцлаве сыграет против Англии матч отбора Евро-2024. Сентябрьский цикл матчей завершит поединок с Италией 12 сентября.