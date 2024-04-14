Леверкузен в огне: экс-игрок Баварии облил тренера Байера пивом из гигантского бокала - видео

Фанаты и игроки Байера взбесились после оформления чемпионства в Бундеслиге. Один из футболистов решил чисто по-немецки поздравить Хаби Алонсо с успехом.

В Германии первой из топ-лиг Европы определился чемпион 2023-2024. За пять туров до финиша досрочное чемпионство гарантировал себе леверкузенский Байер, пишет 24 канал.

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Байер празднует

Команда Хаби Алонсо уничтожила дома Вердер (5:0) и стала недосягаемой для преследователя Баварии. После игры фанатов "фармацевтов" охватила эйфория.

Болельщики массово выбежали на поле и праздновали чемпионство вместе с игроками. Не стихали и леверкузенские пабы. Кроме того, сами игроки Байера эффектно отпраздновали в раздевалке.

Видео празднований на "БайАрене":

Досталась порция внимания Хаби Алонсо от защитника Йосипа Станишича. Воспитанник Баварии облил испанского коуча большим бокалом с пивом, что стало неожиданностью для тренера.

Станишич облил Алонсо пивом:

Впрочем, Алонсо не разозлился на своего подопечного, а лишь посмеялся над ситуацией. Более того, Хаби предложили попробовать местного пива из огромного бокала, от чего он не отказался.

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Отметим, что для Байера это первое в истории чемпионство, до этого команда лишь пять раз становилась второй в Бундеслиге. К тому же, подопечные Алонсо еще могут оформить требл в этом сезоне, ведь вышли в финал Кубка Германии и продолжают выступления в Лиге Европы.