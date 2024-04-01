Польский вратарь забил чудо-гол от своих ворот и спас команду от поражения: эпическое видео

Голкипер Радомьяка Габриэль Кобыляк отметился голом со своей половины поля в матче чемпионата Польши. Это позволило его команде в меньшинстве вырвать ничью в Пуще.

Первого апреля в мире отмечают День смеха, а также специально веселят друг друга розыгрышами и анекдотами. Тем не менее, именно в этот день в футболе произошел очень курьезный эпизод, пишет 24 канал.

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Курьезный гол вратаря

В чемпионате Польши встретились между собой аутсайдер лиги Пуща и середняк турнирной таблицы Радомьяк. Игра проходила на поле первых и явно шла не по сценарию гостей.

Радомяк пропустил уже на четвертой минуте, а в середине второго тайма еще и остался в меньшинстве. Впрочем на помощь команде пришел вратарь Габриэль Кобыляк.

Кипер выбил мяч с линии своей штрафной площадки. Сфера пролетела все поле, не коснувшись никого, и дезориентировала вратаря Пущи Оливера Зиха. В конце концов мяч оказался в воротах вместе с кипером хозяев.

Видео гола вратаря Радомьяка:

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Интересно, что с 2020 по 2022 годы Кобыляк сам играл за Пущу во втором польском дивизионе. Тем не менее, гол Габриэля принес Радомьяку желанную ничью. Команда идет на 11 месте, тогда как Пуща – на 15-м, всего в одном балле впереди зоны вылета.