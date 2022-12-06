Ветеран доказал свою незаменимость: видео гола Пепе в ворота Швейцарии

Первый тайм матча 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии прошел под диктовку подопечных Сантуша. Уже на 33-й минуте игры "красно-зеленые" вели в счете 2:0.

У сборной Португалии отличные шансы оставить за бортом Мундиаля команду Швейцарии. В первом тайме преимущество "европейских бразильцев" воплотилось в два забитых мяча.

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На 17-й минуте игры счет открыл форвард Бенфики Гонсалу Рамуш. А на 33-й минуте ветеран сборной Португалии Пепе удвоил преимущество.

Бруну Фернандеш выполнил подачу с углового, на которую отозвался 39-летний защитник и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Видео гола Пепе

Отметим, что Пепе проводит свой 132-й матч в футболке сборной Португалии, а забитый гол стал для него восьмым.