Испанец Мората забил третий мяч на ЧМ-2022: видео эффектного гола в ворота "самураев"

1 декабря на чемпионате мира 2022 проходят матчи третьего тура группового раунда. В поединке группы Е встречаются сборные Испании и Японии.

Футболисты сборной Испании не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на 11-й минуте поединка.

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Правый защитник "фурии рохи" Сезар Аспиликуэта выполнил навесную передачу в штрафную, на которую откликнулся Альваро Мората. Удар головой нападающего мадридского Атлетико был безупречен.

Видео гола Мораты

Стоит отметить, что этот гол стал для Мораты третьим на ЧМ-2022. По этому показателю он сравнялся с лучшими бомбардирами Мундиаля: Килианом Мбаппе (Франция), Коди Гакпо (Нидерланды), Маркусом Рашфордом (Англия) и Эннером Валенсией (Эквадор).

В параллельном матче группы Е борьбу за выход в плей-офф ведут сборные Германии и Коста-Рики.