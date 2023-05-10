Забивают только "старики": экс-игрок Шахтера Мхитарян отправил Милан в нокаут – видео гола

Генрих Мхитарян удвоил преимущество Интера в итальянском противостоянии в Лиге чемпионов. Подопечные Пиоли оказались в роли догоняющих в первом полуфинальном матче.

Сразу два гола побывали в воротах Милана на старте первого полуфинального поединка с Интером. На 7-й минуте матча босниец Эдин Джеко открыл счет, пишет 24 Канал.

Читайте также Моуриньо против своего бывшего подопечного: каковы шансы Ромы на выход в финал Лиги Европы

Не успели подопечные Пиоли прийти в себя от гола 37-летнего форварда "нерадзурри", как счет стал 2:0 в пользу Интера. Бывший игрок донецкого Шахтера Генрих Мхитарян получил в штрафной пас от Федерико Димарко и вколотил мяч в ворота "россонери". Майк Меньян снова оказался в роли статиста в эпизоде с пропущенным мячом.

Видео гола Мхитаряна

Отметим, что 34-летний армянин редко отмечается голами в нынешнем сезоне. В Лиге чемпионов Генрих до матча с Миланом забивал только раз – в поединке группового раунда против Виктории Пльзень (4:0).

К слову. Полуфинальный ответный матч Интер – Милан состоится 16 мая.