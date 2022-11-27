Хорваты наказали канадцев за самоуверенность: видео второго гола "клетчатых" на ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Канады проводят феерический матч на ЧМ-2022 в Катаре. На последней минуте первого тайма вице-чемпионы повели в счете.

Футболисты сборной Канады шокировали хорватов в дебюте матча второго тура группового раунда ЧМ-2022. Однако подопечные Златко Далича сумели прийти в себя после неожиданного начала поединка.

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Сначала нападающий Хоффенхайма Андрей Крамарич сравнял счет в матче. А на 44-й минуте встречи Марко Ливая вывел вице-чемпионов мира вперед.

29-летний форвард Хайдука получил пас от Иосифа Юрановича и точно пробил в правый нижний угол ворот канадцев.

Видео гола Левая

Следует отметить, что в случае поражения сборная Канады покинет чемпионат мира 2022 года.