Первый мяч вице-чемпионов на Мундиале-2022: видео гола Крамарича в ворота Канады

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил первый гол на ЧМ-2022. В конце первого тайма матча против Канады форвард сравнял счет.

Серебряный призер ЧМ-2018 сборная Хорватии проводит поединок против Канады. Североамериканская сборная первой открыла счет в матче уже на 2-й минуте.

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"Клетчатые" смогли организовать свой ответ "кленовым" на 36-й минуте встречи. Форвард немецкого Хоффенхайма Андрей Крамарич (Хорватия) ударом с близкого расстояния отправил мяч в правый нижний угол ворот, не оставив шансов голкиперу канадцев.

Видео гола Крамарича

Этот гол хорватского нападающего стал первым для вице-чемпионов мира на Мундиале-2022.