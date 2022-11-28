У Роналду отобрали забитый мяч на Мундиале: видео гола в ворота Уругвая
28 ноября 2022 , 22:37Читати новину українською
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в голевой атаке на ворота Уругвая. Однако автором гола стал его экс-партнер по Манчестеру Юнайтед.
Преимущество сборной Португалии в матче второго тура ЧМ-2022 воплотилось в забитый гол на 54-й минуте матча. Автором гола стал хавбек Манчестер Юнайтед.
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Бруну Фернандеш отдал идеальный пас на своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду (Португалия), но мяч не коснулся головы форварды и улетел в правый угол ворот. Голкипер Уругвая был бессилен спасти свою команду.
Видео гола Бруну Фернандеша
Кстати, этот гол стал 12-м для Бруна Фернандеша в футболке сборной Португалии.