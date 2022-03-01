Вице-президент ФТУ дал пощечину гендиректору Tennis Europe из-за позиции по вторжению России

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ударил по лицу генерального директора Tennis Europe Томаса Хаммерла. Украинца разозлила позиция главного теннисного функционера.

Отмечается, что Зукин ударил Хаммерла из-за того, что Tennis Europe не лишила россиян права продолжать выступления.

Варте уваги Путін, ми будемо танцювати на твоїй могилі, – український тенісист Стаховський

Конфликт возник между теннисными функционерами во время состоявшегося в турецком городе Анталия заседания правления Tennis Europe.

Зукин находился там для организации теннисного матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который перенесли из-за войны.

При принятии решения Tennis Europe никоим образом не осудила действия России из-за полномасштабного вторжения в Украину. После этого он увидел Хаммерла, подошел к нему и дал пощечину.

Я прочел заявление, закончил обедать, обернулся и увидел, как он сидит за пятью столами возле меня. Спросил его: "Как вы могли это сделать?" На что он сказал "убирайся отсюда". Я дал ему легкую оплеуху и ушел,

– сказал Зукин.

В итоге вице-президента ФТУ доставили в отделение полиции. Несмотря на то, что он извинился перед функционером Tennis Europe, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!