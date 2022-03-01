Вице-президент ФТУ дал пощечину гендиректору Tennis Europe из-за позиции по вторжению России
Источник:The Telegraph
Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин ударил по лицу генерального директора Tennis Europe Томаса Хаммерла. Украинца разозлила позиция главного теннисного функционера.
Отмечается, что Зукин ударил Хаммерла из-за того, что Tennis Europe не лишила россиян права продолжать выступления.
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Конфликт возник между теннисными функционерами во время состоявшегося в турецком городе Анталия заседания правления Tennis Europe.
Зукин находился там для организации теннисного матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который перенесли из-за войны.
При принятии решения Tennis Europe никоим образом не осудила действия России из-за полномасштабного вторжения в Украину. После этого он увидел Хаммерла, подошел к нему и дал пощечину.
Я прочел заявление, закончил обедать, обернулся и увидел, как он сидит за пятью столами возле меня. Спросил его: "Как вы могли это сделать?" На что он сказал "убирайся отсюда". Я дал ему легкую оплеуху и ушел,
– сказал Зукин.
В итоге вице-президента ФТУ доставили в отделение полиции. Несмотря на то, что он извинился перед функционером Tennis Europe, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
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