Английский клуб еще раз выразил поддержку украинскому народу. В своем твиттере Вест Хэм опубликовал новое фото с Андреем Ярмоленко.

"Объединенные ради Украины"

Лондонский Вест Хэм в преддверии домашнего поединка 29-го тура АПЛ против Астон Виллы выразил поддержку Украине и своему форварду Андрею Ярмоленко.

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В своих соцсетях клуб опубликовал фото с украинцем и главным тренером Дэвидом Мойесом со словами "Объединенные ради Украины".



Вест Хэм выразил поддержку Украине и Андрею Ярмоленко / Фото с твиттера Вест Хэма

С самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины АПЛ раскритиковала действия агрессора. Лига акциями поддержки выражает солидарность с украинским народом.

Капитаны команд носят в матчах специальные повязки, на табло стадионов транслируют слова поддержки. Также украинцев поддерживают болельщики АПЛ на трибунах.

АПЛ солидарна с украинским народом. Лига и все клубы 8 марта решили немедленно пожертвовать 1 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь украинцам.