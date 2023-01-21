Эвертон снова опозорился в АПЛ: Миколенко провалил игру и был заменен в перерыве

Команда Фрэнка Лэмпарда продолжает проигрывать в чемпионате и закрепляться в зоне вылета. Мерсисайдцы проиграли прямому конкуренту в борьбе за выживание, а украинский защитник отыграл неудачный поединок.

Вест Хэм – Эвертон 2:0

Голы: Боуэн, 34, Боуэн, 41.

В эти выходные в Англии проходят поединки 21 тура АПЛ. В центральной игре субботы Ливерпуль расписал нулевую ничью из Челси, а за "синих" дебютировал украинец Михаил Мудрик.

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В другой игре дня также принял участие наш соотечественник. Виталий Миколенко в очередной раз оказался в стартовом составе Эвертона, откровенно проваливающего сезон. Подопечные Лэмпарда проиграли 5 из 6 последних матчей АПЛ и закрепились в зоне вылета, пишет 24 канал.

Очередная неудача постигла "ирисок" в игре с Вест Хэмом. Лондонцы еще в первом тайме сделали свое дело благодаря дублю Боуэна. И в обоих голах есть определенная вина Миколенко.

В первом эпизоде Виталий не пошел накрывать Джаррода при подаче, доверившись партнерам. В итоге англичанин расстреливал Пикфорда в упор. А перед перерывом Антонио прорвался по левому флангу в контратаку, куда не успел вернуться Виталий и отдал на Боуэна.

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Похоже, что и Лэмпард заметил провал украинца, ведь в перерыве тренер заменил защитника на более атакующего МакНила. Кстати, согласно данным портала Whoscored, Миколенко получил самую низкую оценку из всех игроков этого поединка – 5,9.

Впрочем, во втором тайме картина не исправилась и Эвертон проиграл очередной матч АПЛ. Этот результат оставляет мерсисайдцев на предпоследнем месте в двух баллах от спасительной зоны.