Вест Хэм – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ
32 тур АПЛ продолжится 1-го июля лондонским дерби. "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко примет "Челси". Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт 24.
Поединок "Вест Хэм" – "Челси" состоится 1 июля, сообщает 24 канал. Начало матча 32 тура АПЛ в 22:15.
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"Вест Хэм" – "Челси": где смотреть
Трансляцию матча "Вест Хэм" – "Челси" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.
Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт 24.
Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.
Вест Хэм – Челси: онлайн-трансляция
Турнирное положение команд
- Оба лондонских клуба далеки от решения своих задачи в сезоне. "Челси" защищает четвертую строчку от "Манчестер Юнайтед".
- Теперь "синие" опережают "МЮ" на 2 очка и имеют игру в запасе.
- Зато "Вест Хэм" рискует понизиться в классе. "Молотобойцы" набрали равное количество очков с двумя предпоследними командами сезона.