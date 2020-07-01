32 тур АПЛ продолжится 1-го июля лондонским дерби. "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко примет "Челси". Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт 24.

Поединок "Вест Хэм" – "Челси" состоится 1 июля, сообщает 24 канал. Начало матча 32 тура АПЛ в 22:15.

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"Вест Хэм" – "Челси": где смотреть

Трансляцию матча "Вест Хэм" – "Челси" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт 24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

Вест Хэм – Челси: онлайн-трансляция

Турнирное положение команд